В Татарстане появится аудиогид для путешествий на автомобиле

МКУ «Отдел культуры Атнинского районного исполнительного комитета Республики» совместно со Всемирным форумом татарской молодежи в рамках целевого гранта Года родных языков и народного единства планируют запустить перед новогодними каникулами новый проект «Юллар. Строки про дороги».

Проект «Юллар» – это просветительский онлайн-аудиогид (на основе кольцевого автомобильного маршрута) по северно-западной «дуге» Заказанья. Сюда входят села Высокогорского, Атнинского, Арского районов: это и Нижнее Береске со старейшей мечетью в Татарстане, Большой Менгер с таинственной усадьбой и эпитафиями 15-16 вв., Ташкичу, Кшкар, Коморгузя и Курса с историями про мечети, медресе, мир мусульманской глобальности, а также Большая Атня, Арск, Высокая Гора, Новый Кырлай, Кушлауч и т.д. Всего более 30 населенных пунктов.

Аудиогид соединенный с Яндекс-картой даст возможность узнать больше о местных легендах, топонимике, природе, литературе и искусстве, просветительстве. В нем актуальная информация о достопримечательностях, кафе, зонах для отдыха и т.д. Кроме того, в более 10 пунктах имеются краеведческие и литературные музеи, открытые для посещения. И конечно же вас ждут истории про ханские времена, про купцов и меценатов, просветителей и писателей, ученых и мулл, про Тукая, Сибгата Хакима, Мухаммата Магдиева, Марджани, Курсави и др.

«Получится отличное путешествие на выходные дни с ночевкой или без, где можно погрузиться в богатейшую историю и культуру Заказанья. А самое главное – слушая аудиогид, можно самому увидеть эти места, потрогать историю» – сообщает одна из кураторов проекта Диляра Гафиятуллина.

Возможность получения информации, как на обоих государственных языках республики позволит ощутить «дух места», культурные коды территории, улучшить знание татарского языка.

«Мы проехали по этому маршруту осенью с журналистами и выпускниками «Ачык университет», путешествовали по нему два дня с ночевкой в Кырлае. Было очень познавательно! Открытием для нас стал Атнинский район, вместе с тукаевскими местами – это наши национальные жемчужины. Отсюда появилась идея создания аудиогидов» – говорит Зухра Вильданова, один из лидеров форума татарской молодежи, куратор «Ачык университет».

Работы по созданию аудиогида находятся на финальной стадии. Совсем скоро каждый желающий сможет воспользоваться им на специальном портале, совершенно бесплатно.

Справка. Грант «Поддержка муниципальных учреждений культуры в реализации проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан, в рамках Года родных языков и народного единства» на 2021 год выдается муниципальным учреждениям. Организатор гранта – Министерство культуры Республики Татарстан.