Сегодня в Казани стартуют соревнования по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан

С 1 по 4 октября в Казани пройдут международные соревнования высшей категории по спортивному и боевому самбо на Кубок Президента Республики Татарстан. Схватки состоятся во Дворце единоборств «Ак Барс»

20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) впервые признал САМБО олимпийским видом спорта. Такое решение приняли на сессии МОК в Токио (Япония) накануне Олимпийских игр-2020.

В Татарстане на сегодняшний день занимаются самбо более 4-х тысяч детей и молодежи.

В Казань приезжают спортсмены из 19 стран. Впервые принимают участие — Венесуэла, Голландия, Монголия, Франция. 250 сильнейшие спортсменов мира, в том числе 115 человек из России будут бороться за главный трофей. В составе сборной России — Осипенко Артем — 6-кратный чемпион мира по спортивному самбо.

Сборная Татарстана будет представлена шестью спортсменами в боевом самбо, в составе — Шангараев Альберт, чемпион Европы 2019 года. В спортивном самбо примут участие также 6 спортсменов.

minsport.tatarstan.ru