В Гатчине состоится концерт, посвященный Дням татаро-башкирской культуры

2 октября в 17:00 в МБУ «Гатчинский Городской Дом культуры» (по адресу: г. Гатчина Проспект 25 Октября д.1.) состоится торжественный концерт, завершающий «Дни татаро-башкирской культуры в Гатчине» и посвященный 20-летию Общественной организации Татаро-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» («Попутчик»).

В программе концерта – выступление эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда» (руководитель Гульнара Файзуллина) и башкирского фольклорного ансамля «Ирандек» (руководитель Гульназ Ибрагимова), г. Санкт-Петербург.

Специальный гость — победитель международного телевизионного конкурса татарской песни «Татар моны», обладатель первой премии конкурса «Гатчинская Романсиада», Лауреат Международных конкурсов Динар Байтемиров.

В 16.30 в фойе ДК пройдут мастер-классы по башкирскому рукоделию и выставка-продажа товаров народного промысла.

К участию в мероприятии приглашены глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим, глава города Гатчина Виталий Филоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Александр Русских, Постоянный Представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленобласти (Санкт-Петербургского Мухтасибата) Дамир-хазрат Хусаинов.

Проект реализуется за счет субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов.

Мероприятия проходят при поддержке Международного союза Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Башкортостан, Постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, МКПО «Татарская Община СПб и Ленобласти», Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат).

Контактное лицо по всем вопросам:

Руководитель проекта «Дни татаро-башкирской культуры в городе Гатчина» Байтемирова Рената Хакимовна, тел. +7 (911) 780-79-47.

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