Сегодня впервые проходит Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар»

Сегодня на территории Болгарского музея-заповедника 3 июля в 11:00 впервые проходит Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».

Центральной площадкой фестиваля является стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.

На главной сцене фестиваля прозвучит инструментальная музыка профессиональных и самодеятельных коллективов-участников Республиканского конкурса «Многозвучный Татарстан» и Республиканского конкурса татарского фольклора «Иске-Казан түгәрәк уены». Программа этнокультурного фестиваля «AGA BAZAR»:

10:00-18:00 «Восточный базар»

12:00-13:00 Живые статуи

13:00-14:00 Ходулисты

14:30-15:00 Спектакль-променада «АЛБАСТЫ»

15:00-16:00 Музыканты

10:00-16:00 Ремесленные мастерские

Данная локация будет располагаться после аллеи, недалеко от «памятного знака», будет представлять собой собирательный образ «Большого Базара» который существовал тут в средние века.

11:00-16:00 Национальные подворья

На данной площадке будут 6 домиков в которых будут организованны экспозиции с предметами быта, национальной одеждой, кухней итд. В центре будет располагаться сцена на которой будут выступать самодеятельные фольклорные коллективы из районов РТ (чуваши, марийцы, мордва, удмурты, кряшены, русские). Тут же можно будет поучаствовать в мастер классах по различным видам традиционных ремесел.

11:00-16:00 Uen Fest

Шатер-палатка, в котором будут проводиться настольные игры, мастер-классы для детей и их родителей. В данной локации будет работать поляна с подвижными играми традиционными народными играми. Будет установлена инсталляция из сена – лабиринт.

11:00-18:00 Традиционная кухня

11:00-14:00 Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах «Многозвучный Татарстан»

12:00-14:00 Республиканский фестиваль конкурс татарского фольклора «Иске Казан түгәрәк уены»

16:00-18:00 IsTELek

Главная сцена будет находиться через дорогу от центрального «Восточного базара». Свою работу она начнёт в 11:30 с официального открытия этнокультурного фестиваля «AGA BAZAR, тут не с 11:30 до 13:00 будет организованно выступление финалистов фестиваля «Иске-Казан түгәрәк уены». В вечерней концертной программе примут участие артисты творческого объединения «IsTElek», прозвучат композиции в жанре фолк-фьюжн и электронная музыка. Артисты: Хмельная ворга, ZAKARIA, Нью мон, Shoner Paul, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев, Malsi music (Ислам Валиев), Ильдар Гимадиев (варган и электроника), АЛПАР, Базарбай Бикчентаев.

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