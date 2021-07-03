Рустам Минниханов приветствовал гостей XI Всероссийского сельского Сабантуя в Муслюмово

В эти минуты на центральном майдане XI Всероссийского сельского Сабантуя начались основные гулянья. Праздненство открыл мини-спектакль в исполнении Алмаза Гараева и Алины Мударисовой, демонстрирующий древний обычай татарского народа – сбор подарков на Сабантуй. Особый интерес гостей праздника вызвали 100 гармоней, которые изготовили специально к 100-летию ТАССР. Напомним, 30 августа 2020 года Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил 100 музыкальных инструментов молодым гармонистам. Расписные гармони были сделаны руками мастера Айрата Харисова.

Сабантуй сопровождался красочными выступлениями именитых артистов, творческих коллективов и ансамблей. Среди них был и Государственный ансамбль песни и танца РТ.

С приветственным словом к гостям Сабантуя обратился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«На сегодняшнем Сабантуе присутствует 550 делегатов из 45 регионов России. От всей души приветствую всех гостей мероприятия.Большое спасибо, что сегодня вы с нами. Для нас (татар) Сабантуй – это один из любимых праздников. Собираясь вместе, мы сохраняем традиции наших предков», – сказал Рустам Нургалиевич.

Руководитель республики также отметил высокую подготовленность Муслюмовского муниципального района в проведении народного праздника на федеральном уровне.

Затем к присутствующим обратилась Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова. Она передала приветственное слово Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, а также поблагодарила руководство Всемирного конгресса татар за организацию такого масштабного мероприятия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Владимир Сидоров, также принимающий участие в Сабантуе в Муслюмово, пригласил татарстанцев на Всероссийский сельский Сабантуй, который пройдёт в 2022 году на мордовской земле.