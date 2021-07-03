Объявлен шорт-лист XVII Казанского фестиваля мусульманского кино

Назван шорт-лист XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино — в него вошли 50 фильмов в пяти номинациях. Всего на конкурс в этом году поступило почти 600 заявок из 45 стран, сообщают организаторы.

На фестивале представят фильмы из России, Франции, Испании, Китая, Бельгии, Японии, Катара, Болгарии, Алжира, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Председатель отборочной комиссии Гульнара Абикеева отметила, что была приятно удивлена большому количеству снятых в Татарстане национальных фильмов, многие из которых на татарском языке.

«В каждой конкурсной программе есть по одной татарской ленте», — рассказала Абикеева.

По ее словам, в этом году сложилась очень интересная конкурсная программа полнометражных фильмов — истории пересечения границ, жизни в пограничном состоянии, принятии или неприятии чужого. Традиционно много работ присылают из Ирана и Турции, а также из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

С полным списком лент, попавших в шорт-лист фестиваля, можно ознакомиться по ссылке.

tatar-inform.ru