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Сегодня состоится официальное открытие XI Всероссийского сельского Сабантуя

Сегодня состоится официальное открытие XI Всероссийского сельского Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.07.2021 0 21

Сегодня, 3 июня, в Муслюмовском районе РТ состоится официальное открытие XI Всероссийского сельского Сабантуя. Вчера прошла регистрация делегатов, прибывших из более чем 40 регионов РФ. Организаторы мероприятия подготовили красочный концерт, в ходе которого были вручены награды Всемирного конгресса татар. Вручал их заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Программа сегодняшнего дня включает приветствие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, награждение государственными наградами РТ, посещение подворий районов, театрализованное представление, национальные игры, спортивные состязания и мн. другое.

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