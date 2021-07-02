На Сабантуе в Муслюмовском районе вручили награды Всемирного конгресса татар

Сегодня в Муслюмовском районе Татарстана стартовал XI Всероссийский сельский Сабантуй. В первой половине дня для гостей Сабантуя подготовили увлекательную экскурсию по Муслюмово. Маршрут состоял из посещения современной библиотекой, музея, Дома культуры, детского сада “Курай”.

Во второй половине дня делегаты посмотрели праздничный концерт. Мероприятие, сопровождавшееся красочными выступлениями, завершилось вручением государственных наград.

За большой вклад в развитие татарской литературы и плодотворную творческую деятельность почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено члену Союза писателей Республики Татарстан, Почетному гражданину Муслюмовского района Республики Татарстан Музагиту Ахметзянову.

За большой вклад в развитие языка, культуры, сохранение традиций татарского народа медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» награждены заместитель главы Муслюмовского муниципального района РТ Азат Ахметзянов и начальник отдела культуры Муслюмовского муниципального района РТ Ирек Салихзянов.

Благодарственным письмом Всемирного конгресса татар за заслуги в деле сохранения и развития родного языка, духовного наследия татарского народа награждены заместитель руководителя Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ по социально-культурным вопросам Марина Бадретдинова, начальник отделения благоустройства и озеленения Муслюмовского муниципального района РТ Рузиля Байрханова, начальник организационного отдела Совета Муслюмовского муниципального района РТ Айгуль Сафина, руководитель представительства Ассамблеи народов Татарстана в Муслюмовском муниципальном районе Рушан Султанов, начальник отдела по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ Ильшат Яббаров, президент Татарстанского общественного благотворительного исламского фонда ветеранов, инвалидов, малоимущих и верующих граждан “Такбир” Дамир Хайрутдинов, председатель потребительского кооператива «АгроЛидер» Муслюмовского района РТ Ирек Хамадишин.

Илюзя Абульханова