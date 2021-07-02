В Татарской автономии Пензенской области подвели итоги этночелленджа “Сурское разноцветье”

29 июня 2021 г. в офисе автономии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству, а также подведение итогов этночелленджа “Сурское разноцветье”.

Мероприятие началось с речи заместителя Председателя РОО “ТНКА Пензенской области” и руководителя проекта “Образовательно-культурный марафон “Наше единство – в многообразии”” Мухамеджановой В. Ф.. Она от имени Председателя автономии Туктарова Ж. З. поприветствовала всех участников и гостей, поделилась целями проекта и его идеей.

Встреча продолжилась просмотром видеороликов по национальной кухне и национальным головным уборам, подготовленным в рамках этночелленджа «Сурское разноцветье».

Председатель молодежного исполкома Кадеркаева А. и его члены – Чернышова Г. и Ашурова С. презентовали ребятам национальные наряды народов Сурского края. Винера Фатиховна провела викторину по просмотренной и прослушанной информации.

“В нашей области проживает много разных национальностей, дружба между которыми залог мира и согласия в регионе. Дружба начинается со знакомства, знакомства с культурой народов, чьи представители проживают с нами в одном доме, дворе, городе,” – поделилась руководитель проекта.

Мастер-класс по ораторскому искусству был проведен ранее, 24 июня, солисткой Губернаторской симфонической капеллы Рафековой Г. Ф. . В рамках встречи его провела методист Центра Каюма Насыйри, учитель татарского языка и литературы Янгуразова Д. Р.. Надеемся, что проведение этночелленджа «Сурское разноцветье» станет основой для формирования у детей и молодежи позитивного восприятия лучших образцов культуры народов, проживающих в Сурском крае.

Завершаем этночеллендж, спасибо всем, кто помогал нам в подготовке и организации «Сурского разноцветья» в рамках образовательно-культурного марафона “Наше единство – в многообразии”.

Отдельная благодарность фотографу проекта Канееву Р. и видеоографу Мухамеджанову Т. за яркие фотографии и динамичные видеоролики!

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Татарская автономия Пензенской области