За 6 месяцев 2021 года сall-центр «Даруль-ифта» ДУМ РТ ответил на 5 000 обращений

В первом полугодии 2021 года шариатские специалисты мусульманского сall-центра «Даруль-ифта» ДУМ РТ обработали 5 000 обращений. Запросы поступили из разных уголков России – Республик Татарстан, Башкортостан, Челябинской, Омской, Оренбургской областей, Москвы, Кабардино-Балкарии, Тюмени, Киргизии и других регионов. Операторы сall-центра консультируют население на татарском, русском, арабском, турецком и др. языках. Стоит отметить, что в этом году на вопросы отвечали не только устно по телефону, но и через другие способы связи. Так, например, если специалисты приняли около 2000 звонков, то по SMS, ватсапу и электронной почте они дали 3 000 письменных разъяснений. В основном вопросы населения касались правил совершения намаза, соблюдения Уразы, выплаты закята, исполнения хаджа, а также вероубеждения, исламских финансов и финансовых продуктов, сетевого маркетинга, страхования, ведения бизнеса, заключения договоров, брака, развода и пр.

Call-центр муфтията Татарстана «Даруль-ифта» является первым в стране мусульманским центром обработки вызовов с бесплатным федеральным номером. В среднем за месяц шариатские специалисты ДУМ РТ успевают ответить на 830 обращений, что составляет порядка 37 обращений в день. Средняя продолжительность консультации по телефону составляет примерно 2-3 минуты.

“Даруль-ифта” – многофункциональный call-центр, созданный муфтиятом Татарстана специально для предоставления консультаций населению по тем или иным вопросам шариата. В будние дни с 10.00 до 16.00 каждый желающий может позвонить по номеру 8 800 222 7667 и получить ответы на волнующие его вопросы.

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