“Татар кызы” в Краснодаре

КРОО «Татарская община «Булгар-К» организовала региональный этап ежегодного Международного конкурса «Татар кызы». Конкурс проводится в целях сохранения и возрождения национальной культуры, раскрытия богатства внутреннего мира и лучших качеств татарской девушки, повышения интереса молодого поколения к историко-культурному наследию предков, а так же повышение интереса представителей других национальностей к народной культуре татар, истории, укрепление и развитие межнационального, межрегионального сотрудничества.

Участницы конкурса показали свои таланты в конкурсных испытаниях, такие как, презентация, дефиле, краеведческий конкурс, кулинарный конкурс, конкурс рукоделия, творческий конкурс, за что получили титулы: Мисс элегантность, Мисс изящество, Мисс очарование, Мисс обаяние. Победительница конкурса примет участие в финале «Татар кызы» в Казани.

Поздравляем участниц с победами, желаем дальнейших свершений и успехов!