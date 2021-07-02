Василь Шайхразиев посетил с рабочим визитом Черемшанский район

Изучить опыт работы муниципалитетов и применить его на практике. В Черемшанском районе заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел рабочее совещание по теме Года родных языков и народного единства. В центре внимания преподавание языков в школах, воспитание в детских садах, прямая связь районов и автономий с национальными республиками.

Традиции, обычаи и свою культуру в чувашском селе Ивашкино хранят уже несколько веков. Если раньше попеть песни и угоститься блюдами национальной кухни собирались у околицы деревни, то сейчас встречаются у современного сельского клуба.

В самом доме культуры тоже всё дышит историей – старинная одежда, издания известных чувашских писателей. Библиотека по-прежнему пользуется спросом у сельчан.

Старожил радует, что к народному творчеству тянется и молодежь. В местном ансамбле Челгуш – участвуют представители нескольких поколений.

Год родных языков и народного единства черемшанцы встречают все вместе. Здесь с успехов прошли народные праздники, в каждом сельском доме культуры постоянно действуют вокальные ансамбли. Кроме того, муниципалитет создает возможности самым маленьким жителям постигать свой родной язык с раннего детства.

В детском саду «Сказка» 83 воспитанника — татары, русские и чуваши. С гостями они уже умеют здороваться на трех языках.

Район многонациональный. Здесь проживают татары, русские, чуваши и мордва. На рабочем совещании обсуждали детали – как дать возможность представителям всех национальностей обучать и воспитывать детей на своих языках.

Кроме черемшанцев о своей работе отчитались представители исполкомов Лениногорского, Новошешминского и Альметьевского районов. Вице-премьер Василь Шайхразиев еще раз призвал представителей образования, культуры, Ассамблеи народов и Общественной Палаты Татарстана внимательно проанализировать – что удается в деле национального воспитания, а где еще нужно подтянуться. Итоги таких встреч подведут в Казани ко Дню республики.

trt-tv.ru