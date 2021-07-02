Отряд поисковиков из Республики Татарстан прибыли в Ленинградскую область

В Ленинградскую область прибыл очередной отряд поисковиков из Республики Татарстан. Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области на протяжении многих лет оказывает поддержку и помощь республиканским поисковикам в проведении экспедиции на Невском пятачке, Синявских высотах и других местах Лениградской и Новгородских областей, где проходили ожесточённые бои. В этом году, в поисковую экспедицию в Кировский район Ленинградской области отправились 25 человек, в которую вошли школьники из города Казани, гимназий 6, 139, 96, лицея 35, преподаватели и взрослые поисковики. Такие экспедиции в эти места под Санкт-Петербургом давно стали традицией. Каждый год, поисковики из разных городов находят здесь останки сотен незахороненных бойцов Красной армии. В годы Великой Отечественной войны на этом небольшом участке с начала сентября 1941-го по конец января 1944 года велись жестокие и кровопролитные бои. Поисковики из Татарстана уже в двадцать пятый раз находятся в экспедиции на Невском пятачке. В составе учебно-поискового лагеря сборный отряд Казанского Клуба Воинской Славы. Долгие годы бессменным руководителем экспедиции был руководитель Казанского Клуба Воинской Славы Михаил Черепанов.

В этом году руководителем экспедиции является его ученица Елена Чинилкина, которая имеет большой опыт поисковой работы. Для большинства ребят это не первая экспедиция по военным местам. Сегодня посетил лагерь поисковиков и пообщался с ребятами-поисковиками. За 25 лет работы на этом мемориале поисковики из Республики Татарстан опознали, с помощью коллег из других регионов России, уже более 50 земляков. Всего же, судя по архивам, незахороненными остались ещё более 50 тысяч защитников Невского плацдарма.

2 года назад по инициативе Постоянного представительства Республики Татарстан увидела свет «Книга Памяти. Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград. Памяти павших воинов-татарстанцев». Книга была издана на средства татарских меценатов Санкт-Петербурга-Шамиля Алюшева, Рустема Сиразетдинова, Альберта Суфиярова, Камиля Хайруллина, Артура Ямалова.

Книга памяти навечно запечатлела поименные биографические данные о 18 467 воинах – уроженцах и жителях Татарстана, погибших в боях, умерших в госпиталях и в плену на территории нынешней Ленинградской области и города Санкт-Петербурга с 1939 по 1945 годы.

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