Делегаты Всероссийского сельского Сабантуя прибывают в Муслюмово

В эти минуты в с. Муслюмово проходит регистрация делегатов Всероссийского сельского Сабантуя. На данный момент прибыли гости из Свердловской, Самарской, Тюменской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Всего ожидается приезд порядка 500 человек из более чем 40 регионов России.

Не остаётся незамеченным позитивный настрой делегатов Сабантуя. Все, как один, отмечают высокую организованность и характерное для местных жителей гостеприимство.

«Ввиду того, что я впервые принимаю участие во Всероссийском сельском Сабантуе, здесь всё для меня в новинку. Однако, первые впечатления очень положительные. Уверен, опыт наших татарстанских коллег будет полезен в проведении культурно-массовых мероприятий в нашем регионе», – сказал руководитель Тюменской областной молодежной татарской общественной организации «Яшь буын» («Молодое поколение») Фарид Курманов.

К слову, сегодня в Муслюмово приехали 32 делегата из Тюменской области.

Напомним, вечером для делегатов Сабантуя предусмотрен красочный концерт с участием звёзд эстрады и салют.

Илюзя Абульханова