В Татарстане планируется подготовить 200 учителей для работы в полилингвальных школах

В Республике Татарстан до 2024 года планируется подготовить 200 педагогов для работы в билингвальных и полилингвальных школах. Об этом во время прямого эфира рассказал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Рамис Музипов.

По словам докладчика, в республике успешно реализуется проект по созданию полилингвальных комплексов. На сегодняшний день в Татарстане функционирует два таких учреждения — в Казани и Елабуге.

«В 2024 году планируем полностью завершить этот проект. Открыть второй комплекс в Казани, а также по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. Поэтому для столь амбициозной задачи нужны педагоги высокого профессионального уровня, которые могут преподавать предмет не просто интересно, но и заинтересовать ребенка, дать ему качественные, конкурентные знания таким образом, чтобы он мог реализовать их на татарском, русском и английском языках. Поэтому планируем выпустить еще 200 специалистов, которые смогут работать в билингвальных и полилингвальных школах», — отметил Музипов.

Спикер также рассказал, в каких профессиональных кадрах испытывают потребность школы Татарстана и как в республике решается дефицит педагогических кадров. По его словам, в Татарстане при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2016 года реализуется ряд проектов в целях поддержки молодых педагогов.

«Есть специальная стипендиальная программа по целевому обучению наших педагогических кадров для решения проблемы дефицита по предметам математика, русский язык, физика, биология, начальная школа. Суть этой программы в том, что при поступлении на обучение ежемесячно выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей при успешном прохождении сессионной кампании», — отметил спикер.

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