Семья Башировых из Тюменской области победила в номинации “Сельская семья”

В начале июня в областной столице завершился всероссийский конкурс «Семья года», который проводится в области в шестой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В номинации «Сельская семья» победу одержала семья члена Ассоциации мусульманской молодёжи Тюменской области «Хиляль», общественного деятеля, секретаря первичного отделения деревни Янтык партии «Единая Россия» Раиля Баширова.

Это уже вторая победа Башировых, до регионального они успешно прошли муниципальный этап. Сейчас Раиль и Юлиана вместе с детьми нацелены покорить федеральный этап конкурса.

Отметим, что в мае-июне текущего года представители Духовного управления мусульман Тюменской области принимали активное участие в обсуждениях вопросов, связанных с пропагандой духовно-нравственных ценностей среди молодых семей, которые проходили на площадке Общественной палаты Тюменской области. Сотрудниками Духовного управления мусульман, в том числе муфтием Зиннатом хазратом Садыковым был обозначен целый ряд проблем, возникающих у молодёжи при создании семьи. Представителями ДУМ ТО внесены предложения по активизации работы в данном направлении.

Успех семьи Башировых на этом фоне вызывает радость и ликование в душах их единоверцев. Духовное управление мусульман Тюменской области желает дальнейших успехов Раилю и Юлиане на данном поприще и ждёт от них новую победу на федеральном этапе всероссийского конкурса.