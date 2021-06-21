Равиль Ахметшин познакомился с новинками «Таткнигоиздата» на «Красной площади»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин посетил стенд «Татарского книжного издательства» на книжном фестивале «Красная площадь-2021».

Шатры с тысячами книг на любой возраст и вкус с 17 июня вновь раскинулись в самом сердце столицы. На Красной площади в дни фестиваля ежегодно встречаются издатели со всей России, а писатели представляют свои новые произведения.

В нынешнем году фестиваль проходит в двух форматах: онлайн и оффлайн. На традиционных площадках посетителей ждут лекции, круглые столы, паблик-токи, встречи с любимыми авторами.

Республику Татарстан по традиции представляет «Татарское книжное издательство». Генеральный директор «Таткнигоиздата» Ильдар Сагдатшин рассказал Равилю Ахметшину о книжных новинках, поблагодарил за поддержку, в том числе информационную.

На стенде представлено свыше 300 наименований книг разной тематической направленности: детские, научно-популярные, исторические, издания по краеведению и искусству, альбомы. Произведения Габдуллы Тукая изданы на трех языках – татарском, русском и английском. Напомним, что в этом году исполнилось 135 лет со дня рождения поэта.

Здесь можно приобрести и избранные произведения поэта-героя Мусы Джалиля, в феврале текущего года исполнилось 115 лет со дня его рождения.

Большой популярностью пользуется книга «Побег из ада», она написана Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым еще в 60-е годы. Если после просмотра фильма Бекмамбетова «Девятаев» у вас остались вопросы, то эта книга поможет найти ответы.

В автобиографии Девятаев сам простым языком описал историю побега из концлагеря на вражеском бомбардировщике, рассказал об одном из самых ярких подвигов в истории Великой Отечественной войны.

Стенд «Татарского книжного издательства» разместился в шатре N 17 павильона «Регионы России». Посетить его можно до 20 июня включительно.

Вход на фестиваль по регистрации.

Для того, чтобы избежать очереди на входе, организаторы просят заранее выбрать день посещения, сеанс и оформить бесплатный билет.

Войти на фестиваль можно в любое время в течение одного часа с начала выбранного сеанса. Вход только по предъявлении билета.

Носить маску и перчатки обязательно в течении всего посещения фестиваля.

tatmsk.tatarstan.ru