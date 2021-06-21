В Тобольске прошел народный праздник в честь окончания посевных работ – Сабантуй

19 июня в Тобольске прошел народный праздник в честь окончания посевных работ – Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба Центра сибирско-татарской культуры.

Сабантуй дал свой старт на соревнованиях в конных скачках, где победу завоевал Рузеев Эльмар. Конкурсно-игровые программы, национальные народные игры проводились у ТРЦ Жемчужина Сибири. На главной сцене ДК Синтез, праздник благословил имам исторической мечети г.Тобольска Фаннур хазрат.

Свои поздравления адресовали гостям праздника заместитель Главы города Тобольска Яна Степановна Зубова, заместитель председателя Тобольской городской думы Михаил Анатольевич Никитин и представитель общественной палаты, Председатель комиссии по гармонизации межнациональных отношений и работе с силовыми структурами г.Тобольска Альберт Бикшанович Апсатаров.

В рамках национального праздника состоялся конкурс “Сибирский баурсак”, где победителями стали: Рябикова Розалия- 1 место, Маметова Фаусия-2 место, Ишбулаева Сахия-3 место.

В праздничной программе выступили артист из Татарстана Руслан Хасанов, приглашенные артисты города Тобольска и артисты Центра сибирско-татарской культуры.

Яркие впечатления оставил интерактив “Лучший гармонист”, где на сцене сыграли задорную мелодию гармонисты-самородки.

Фойе Синтеза украсила выставка по декоративно-прикладному творчеству.