Ушел из жизни Разак Абдрахманович Абузяров…

Татарский мир понес тяжелую невосполнимую утрату – ушел из жизни один из ярких представителей татарской интеллигенции, председатель Евразийского центра Габдуллы Тукая, доктор педагогических наук, профессор Абузяров Разак Абдрахманович.

Основатель Евразийского центра Габдуллы Тукая Разак Абузяров внес огромный вклад в дело сохранения культурного исторического наследия выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая в г.Уральске.

По его инициативе впервые в Казахстане был установлен бюст и открыт сквер Габдуллы Тукая, в год 1000-летия Казани в столице Татарстана организована выставка об уральском периоде жизни Тукая, проведены ряд международных конференций, изданы труды по истории и культуре татарского народа.

Большой вклад внес Разак Абдрахманович в сохранение объектов Татарской слободы, связанных с жизнедеятельностью Тукая в Уральске. При его активном участии восстановлены историческая Красная мечеть, дом Тухватуллиных, открыт уникальный Дом-музей поэта, возвращены из забвения имамы Тулбаевы, отреставрированы дом Усмановых и Стелла в Ханской роще, ведутся работы по сохранению бывшего медресе “Ракыйбия”, где будет открыта Библиотека Евразийского Центра Тукая.

Разак Абузяров всю жизнь посвятил служению татарскому народу и укреплению единства казахстанского народа. Это невосполнимая утрата для всех нас…

Всемирный конгресс татар, Казахстанский Конгресс татар и башкир выражают глубокие соболезнования родным и близким Разака Абдрахмановича Абузярова.