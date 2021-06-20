В Казани в честь 1100-летия принятия ислама прошел массовый забег «ALGA TRAIL»

Сегодня, в 10-й день месяца зулькагда (20 июня), на территории озера Лебяжье города Казани прошел массовый забег «ALGA TRAIL». Спортивное мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман РТ в честь предстоящего 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Открылся забег чтением сур Куръана.

Для участия в состязаниях к озеру Лебяжье съехались около 200 человек. Бегуны в возрасте от 5 лет и старше приехали не только Казани, но и из Набережных Челнов, Нижнекамска, а также из Ульяновска, Астархани и Мурманска. Присоединился к массовому забегу и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который пробежал дистанцию 5 км вне конкурса. Вместе с ним пример мусульманской молодежи имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов, а также преподаватели Российского исламского института.

Примечательно, что стартовать на соревнованиях участники приехали семьями – главы семейств прибыли вместе с супругами и чадами. Благо, условия забега позволяли проявить себя каждому – было организовано 4 дистанции для мужчин, женщин и детей разных возрастов:

– мужчины и женщины старше 16 лет пробежали дистанцию в 10 км и 5 км.

– подросткки от 9 до 15 лет пробежали 1100 м, символизирующий предстоящий юбилей – 1100-летие официального принятия ислама Волжской Булгарией.

– а самые юные бегуны от 5 до 8 лет успешно финишировали, пробежав 500 метров.

Для болельщиков была организована развлекательная программа в формате “минисабантуя”.

Поддержать юбилейный забег приехал также представитель Министерства спорта Республики Татарстан Игорь Головин – начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности. Вместе с Камилем хазратом он принял участие в награждении победителей. Из их рук призёры получили медали и памятные спортивные призы: палатки, рюкзаки, спальные мешки, пледы, термосы, детские рюкзаки с канцелярией, сладости и пр.

Забег завершился коллективным угощением – пловом, приготовленным в казане, специально для спортсменов-любителей.

Забег по пересечённой местности “ALGA TRAIL” стал средством пропаганды здорового образа жизни; популяризации трейлраннинга в Республике Татарстан как массового и общедоступного вида спорта; повышения квалификации и развитие специальных навыков спортсменов; содействия в подготовке к их участию в российских и зарубежных соревнованиях; выявления сильнейших.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями традиционных конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий. Большую популярность среди мусульманской молодежи завоевали такие ежегодные спортивные инициативы ДУМ РТ как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани и Всероссийский турнир по татарской борьбе корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

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