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В селе Кикино Каменского района состоялся Сабантуй

В селе Кикино Каменского района состоялся Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.06.2021 0 3

Национальный праздник, посвященный в этом году 320-летию села, стартовал торжественной частью. С приветственными словами к гостям и участникам Сабантуя обратились почетные гости:
-глава администрации Каменского района Юркин С. И.,
-заместитель главы администрации Каменского района Логачева О. А.,
-глава администрации Кикинского сельсовета Тактаров Р. М. и др..

РОО “ТНКА Пензенской области” на праздничном мероприятии представил член Президиума исполкома автономии Абдрашитов Т. Р.. Тагир Равильевич от имени врио губернатора Пензенской области зачитал приветственный адрес, от имени Председателя РОО “ТНКА Пензенской области” Туктарова Ж. З. поздравил жителей села и вручил лучшим труженикам благодарственные письма и памятные сувениры.

Сабантуй продолжился концертной программой с участием творческих коллективов Каменского района, веселые песни на татарском языке никого не оставили равнодушными. Ярко и зрелищно прошли спортивные соревнования: покорение столба, состязания по гиревому спорту, армреслинг, подтягивания на перекладине, бой с мешками, перетягивание каната и мн. др.

Татарская автономия Пензенской области

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