Семья Ибрагимовых, стала победителем в номинации «Семейные национальные традиции»

В этот день в Городском культурном центре собрались семьи, принявшие в прошлом году участие в конкурсе «Семья года – 2021» и показавшие, на личном опыте, пример сохранения отношений, воспитания детей, передачи им традиционных культурных и семейных ценностей.

Повод для встречи – волнительный и приятный, ведь в этот день состоялось объявление итогов конкурса, и каждая семья мечтала услышать, что именно она стала Победителем!

С приветственным словом на сцене выступил председатель совета отцов, педагог дополнительного образования, педагог-организатор МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова Егоров Валерий Федорович, справедливо отметивший, что смысл семейного счастья состоит в том, чтобы отдавая (заботу, любовь) мы получали во сто крат больше и, что с рождением каждого нового члена семьи любовь только «умножается».

Сложный выбор пришлось сделать и членам жюри – определить лучшую семью из лучших! Все истории уникальны, именно поэтому конкурс проводился в 8 номинациях.

Наилучший опыт по сохранению и передаче по наследству национальных традиций своего народа продемонстрировала семья Ибрагимовых, став победителем в номинации «Семейные национальные традиции».

Все семьи получили памятные подарки и возможность участия в окружном конкурсе «Семья года Югры».

Если вы создали свою семью, в горе и в радости остаетесь вместе, помогаете и поддерживаете друг друга, несете заботу о родных и близких – вы уже победитель в глазах любимого человека, который рядом с вами идет по жизни рука об руку.

Как отмечала великая княгиня Елизавета Федоровна Романова: «Секрет семейного счастья – это терпение и внимание друг к другу. Жизненное счастье складывается из обособленных минут, из небольших, быстро забывающихся удовольствий от доброго взгляда, поцелуя, сердечного комплимента, улыбки и крохотных, но добрых мыслей и душевных чувств. Любви тоже требуется ее каждодневный хлеб».

Желаем всем семьям любви, процветания и благодарим за бесценный опыт семейного счастья, которым они с нами поделились!

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