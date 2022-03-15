ПРОГРАММА
X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл
(16-18 марта, 2022 год)
|16 марта (среда)
|08.00-12.30
|Заезд участников, регистрация, размещение в гостиницах
|14.00-14.30
|Переезд в Академию наук Республики Татарстан ( ул. Баумана, 20)
|14.30-15.00
|Открытие X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл с участием Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева
(Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20)
|15.00-15.30
|Переезд в места проведения дискуссионных площадок
|15.30-17.30
|Работа дискуссионных площадок:
1) «Вопросы духовного воспитания и национальной самобытности в татарских селах»
(Министерство культуры Республики Татарстан, ул. Пушкина, 66)
2) «Вопросы массового выращивания ягодно-фруктовых культур при помощи современных инновационных технологий»
(Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20)
3) «Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания»
(Казанский кооперативный институт, ул. Даурская, 32)
4) «Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями»
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ул. Федосеевская, 36)
|19.00-19.30
|Переезд в Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина (ул. М. Горького, 13)
|19.30-21.30
|Просмотр спектакля «Өч аршын җир»/ «Три аршина земли» по произведению Аяза Гилязова (Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина)
|21.30
|Переезд к местам проживания
|17 марта (четверг)
|08.00-10.00
|Переезд в Буинский муниципальный район Республики Татарстан
|10.00-17.00
|Посещение хозяйств сельских предпринимателей и ознакомление с комплексным развитием татарского села по программе Буинского муниципального района
|17.00-19.00
|Переезд в г. Казань, к местам проживания
|18 марта (пятница)
|07.30-08.00
|Переезд в ГТРК «Корстон» (ул. Н. Ершова, 1а)
|08.00-09.00
|Выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов Российской Федерации (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)
|09.00-11.20
|Пленарное заседание (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)
|12.20
|Отъезд участников