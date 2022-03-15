Программа X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

16 марта (среда)

08.00-12.30 Заезд участников, регистрация, размещение в гостиницах

14.00-14.30 Переезд в Академию наук Республики Татарстан ( ул. Баумана, 20)

14.30-15.00 Открытие X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл с участием Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева (Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20)

15.00-15.30 Переезд в места проведения дискуссионных площадок

15.30-17.30 Работа дискуссионных площадок: 1) «Вопросы духовного воспитания и национальной самобытности в татарских селах» (Министерство культуры Республики Татарстан, ул. Пушкина, 66) 2) «Вопросы массового выращивания ягодно-фруктовых культур при помощи современных инновационных технологий» (Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20) 3) «Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания» (Казанский кооперативный институт, ул. Даурская, 32) 4) «Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ул. Федосеевская, 36)

19.00-19.30 Переезд в Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина (ул. М. Горького, 13)

19.30-21.30 Просмотр спектакля «Өч аршын җир»/ «Три аршина земли» по произведению Аяза Гилязова (Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина)

21.30 Переезд к местам проживания

17 марта (четверг)

08.00-10.00 Переезд в Буинский муниципальный район Республики Татарстан

10.00-17.00 Посещение хозяйств сельских предпринимателей и ознакомление с комплексным развитием татарского села по программе Буинского муниципального района

17.00-19.00 Переезд в г. Казань, к местам проживания

18 марта (пятница)

07.30-08.00 Переезд в ГТРК «Корстон» (ул. Н. Ершова, 1а)

08.00-09.00 Выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов Российской Федерации (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)

09.00-11.20 Пленарное заседание (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)