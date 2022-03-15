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Программа X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

Программа X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

в Новости, Слайдер, Главные новости, 15.03.2022 0 1

ПРОГРАММА

X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

(16-18 марта, 2022 год)

16 марта (среда)
08.00-12.30 Заезд участников, регистрация, размещение в гостиницах
14.00-14.30 Переезд в Академию наук Республики Татарстан ( ул. Баумана, 20)
14.30-15.00 Открытие X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл с участием Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева

(Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20)
15.00-15.30 Переезд в места проведения дискуссионных площадок
15.30-17.30 Работа дискуссионных площадок:

1)   «Вопросы духовного воспитания и национальной самобытности в татарских селах»

(Министерство культуры Республики Татарстан, ул. Пушкина, 66)

2)   «Вопросы массового выращивания ягодно-фруктовых культур при помощи современных инновационных технологий»

(Академия наук Республики Татарстан, ул. Баумана, 20)

3)   «Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания»

(Казанский кооперативный институт, ул. Даурская, 32)

4)   «Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями»

(Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, ул. Федосеевская, 36)
19.00-19.30 Переезд в Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина (ул. М. Горького, 13)
19.30-21.30 Просмотр спектакля «Өч аршын җир»/ «Три аршина земли» по произведению Аяза Гилязова (Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина)
21.30 Переезд к местам проживания
17 марта (четверг)
08.00-10.00 Переезд в Буинский муниципальный район Республики Татарстан
10.00-17.00 Посещение хозяйств сельских предпринимателей и ознакомление с комплексным развитием татарского села по программе Буинского муниципального района
17.00-19.00 Переезд в г. Казань, к местам проживания
18 марта (пятница)
07.30-08.00 Переезд в ГТРК «Корстон» (ул. Н. Ершова, 1а)
08.00-09.00 Выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов Российской Федерации (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)
09.00-11.20 Пленарное заседание (ГТРК «Корстон», ул. Н. Ершова, 1а)
12.20 Отъезд участников

 

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