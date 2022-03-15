Известны итоги XV Межрегионального фестиваля-конкурса «Урал сандугачы»

12-13 марта 2022 года в г.Екатеринбург состоялся XV Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Мероприятие организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в Свердловской области совместно с Региональной общественной организацией «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» и Свердловским государственным областным дворцом народного творчества при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Министерства культуры Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар.

Состязания конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» проходили по номинациям «Инструментальное исполнительство. Вокальные ансамбли. Вокально-инструментальные ансамбли. Сольное пение» в следующих возрастных группах: до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 35-65 лет.

В XIV Межрегиональном конкурсе исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей») приняли участие исполнители из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Новосибирской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.

Конкурсантов оценивало профессиональное и авторитетное жюри, в составе народного артиста Республики Татарстан и Республики Башкортостан Фана Валиахметова, народной артистки Республики Татарстан Зайнаб Фархетдиновой, старшего преподавателя Казанского государственного института культуры, солиста оркестра “Казан нуры”, заслуженного артиста Республики Татарстан Наиля Сагдиева, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующей аспирантурой Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Ирины Гранковской, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Люции Резвановой.

Гран-при: Садыков Веларик Наилович, Свердловская область, г.Екатеринбург

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