Выставка Рената Хариса открывается в селе Печищи

С 18 марта в Музее Янки Купалы в селе Печищи будет работать выставка художественных работ Рената Хариса «Пером, пишущим стихи». Выставка раскрывает Рената Хариса как мастера художественных произведений. Его картины позволяют глубже понять замысел его поэтического творчества и полюбить красоту родных просторов.

Ренат Харис – народный поэт Республики Татарстан, литературный критик, автор более 40 книг на татарском, русском, английском, башкирском и чувашском языках. Частицу своего творчества поэт посвятил и белорусскому классику Янки Купале. Он перевел его стихи и сонеты на татарский язык.

Выставка доступна до 29 апреля. Посетить её можно по Пушкинской карте.