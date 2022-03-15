В Москве начала работу выставка «В гостях у татар»

В Москве, в Государственном центральном музее современной истории России начала работу выставка «В гостях у татар». В экспозиции представлена этнографическая коллекция XIX–XX веков, хотя есть предметы и более ранние.

Сама выставка начала работу 10 марта, а 14-го состоялось торжественное ее открытие. Уже в парадной гостей встречали артисты и музыканты в татарских костюмах, которые исполняли народные песни.

Перед торжественным открытием посетители музея осмотрели богатую экспозицию. Экскурсию провели сотрудники Елабужского музея-заповедника, коллекция которого и стала основой выставки.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, директор Департамента музеев и внешних связей министерства культуры Александр Воронко, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Посетили выставку народный артист России, режиссер, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев, директор Музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин и другие, хорошо известные в сфере российской культуры, лица.

Равиль Ахметшин отметил, что даже в Великую Отечественную войну многие театры и музеи продолжали работать. И заверил, что Полпредство, при содействии которого в том числе выставка и состоялась, будет это делать и дальше. Он поблагодарил Министерство культуры РФ и Правительство Москвы за возможность регулярно проводить в Москве мероприятия Татарстана. «Концерты, выставки, спектакли проходят на лучших столичных площадках. Благодаря им молодёжь узнает нашу историю, сохраняются культура и традиции татарского народа», – подчеркнул Равиль Калимуллович.

Ирада Аюпова отметила, что Елабужский музей-заповедник один из самых активных в республике. Выставка «В гостях у татар» при поддержке Министерства культуры РФ проехала за 2,5 года по всей стране. В Москве уже пятнадцатая по счету.

Директор музея Гульзада Руденко поблагодарила московских татар за интерес к выставке, они активно начали посещать ее уже в минувшие выходные.

А посмотреть на выставке есть на что. Это кожаные изделия, которыми татары славились издревле, еще со времен Волжской Болгарии. Не менее знамениты и татарские ювелиры, серебряные женские украшения в музее представлены широко – воротниковые подвески, браслеты, серьги. Искусство каллиграфии до сих пор живо и развивается. Гости смогли взять мастер-класс по арабской каллиграфии.

Прогулявшись по выставке можно получить полное представление о быте татар – от вышивки до кулинарных шедевров. Современные интерактивные музейные технологии позволяют тут же получить рецепты татарской выпечки, прослушать выступления артистов и даже купить кожаные изделия.

Выставка «В гостях у татар» пробудет в Москве не месяц, как планировалось изначально, а до 15 мая. Несмотря на то, что она работает всего лишь несколько дней, уже стала популярной. Об этом объявили на открытии. После столицы выставка отправится в другие российские регионы, ее уже ждут в Тамбове и Якутске.

tatmsk.tatarstan.ru