“ШАЯН ТВ” объявил о проведении III фестиваля исполнителей татарской песни «Сэйлэн» – 2021

“Шаян ТВ” объявил о проведении III детского телевизионного фестиваля исполнителей татарской песни «Сэйлэн» – 2021. Фестиваль проводится с 11 января 2021 года по 12 ноября 2021 года включительно.

В Фестивале могут принять участие дети, проживающие в Республике Татарстан и иных субъектах Российской Федерации в следующих возрастных категориях:

– от 6 до 8 лет;

– от 9 до 11 лет;

– от 12 до 14 лет;

С Положением Конкурса можно ознакомиться здесь.

На Фестивале должны исполняться песни следующих жанров на татарском языке:

– Татарская народная песня

– Ретро песня;

– Альтернативная музыка (джаз, рэп, рок, фолк и т.д.);

– Детская песня;

Детский эстрадный конкурс «Сэйлэн» стартовал на канале “Шаян ТВ” три года назад. Тогда от юных исполнителей от 6 до 15 лет поступило порядка тысячи заявок. Принять участие могли все дети без исключения, рассматривалась каждая заявка, единственное условие — исполнение песен только на татарском языке. У жюри была непростая задача — отобрать лучших. Пройдя прослушивания, 30 ребят попали во второй этап фестиваля — в течение двух месяцев на сайте телеканала проводилось зрительское онлайн-голосование, по итогам которого 16 конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, прошли в полуфинал.

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