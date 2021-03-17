КФУ и Минкультуры организуют телевизионную олимпиаду по истории татарского народа

Казанский федеральный университет организует и проведет телевизионную олимпиаду по истории культуры Татарстана и татарского народа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат Ситдиков.

По словам спикера, организовать телевизионную олимпиаду по истории культуры Татарстана и татарского народа планируется совместно с Министерством культуры республики.

«Предполагается прохождение нескольких этапов школьниками 9–10-х классов с возможностью по итогам работы этой олимпиады приоритетного поступления на целевые места, выделяемые республикой КФУ», — рассказал Ситдиков.

Он отметил, что сейчас завершена проработка концепции этой олимпиады, определяются площадки и формы ее проведения, а также прорабатывается контент. «Надеюсь, что к началу предстоящего учебного года начнем практическую реализацию», — подчеркнул декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия.

Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов добавил, что речь идет о создании общероссийской олимпиады, посвященной, в частности, истории Поволжья.

tatar-inform.ru