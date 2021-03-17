В Ютазинском районе прошел открытый урок татарского языка

16 марта в медресе “Фанис” поселка Уруссу Ютазинского района был проведен открытый урок татарского языка на тему “Ризаэтдин Фахретдин – великий татарский богослов”. В мероприятии, посвященном объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства, приняли участие представители ДУМ РТ, Всемирного конгресса татар, администрации района.

Обучающиеся II-III курсов медресе в течение урока ознакомились с богатым наследием Ризаэтдина Фахретдина, его наставлениями, рассказали отрывки из нравоучительных трудов ученого. Урок вела преподаватель татарского языка медресе Гульназ Гильманова. Высоко оценив уровень знаний, активность, творческие способности учащихся, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков поблагодарил организаторов открытого урока и руководство медресе.

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