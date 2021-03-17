В Нижегородской области прошел конкурс «Татар кызы» и «Татар малае»

Впервые в Нижегородской области организовали конкурс среди детей 5-7 лет «Татар кызы» – «Татар малае» . Организаторами конкурса являются: ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области», Межрайонная организация женщин-татарок «Ак калфак», Областная газета «Туган як».

Финал конкурса прошел 12 марта в с. Кочко-Пожарки Сергачского района. В нем участвовали малыши из с. Сафаджай Пильнинского района и с. Тат. Маклаково Спасского района. К сожалению, трое малышей, заявленных ранее по разным причинам не смогли принять участие.

Конкурс прошел очень динамично, интересно, все были подготовлены достаточно серьезно. Приятно, что конкурсантам помогали и семья, и воспитатели детсадов, куда они ходят. Село Сафаджай достойно представили Измайлов Юсуф и Салахетдинова Рузиля. Татарское Маклаково представила Айгуль Кукаева. Дети маленькие, но удаленькие, творчески одаренные. В их исполнении песни, танцы и сценки с показом обрядов понравились как жюри, так и зрителям и по достоинству были оценены организаторами. Детям и подпевали, их хлопали, очень тепло поддерживали. И несмотря на то, что опыта именно такого конкурса у нас нет, все прошло на достаточно высоком уровне. Благодарны мы и членам жюри, которые с удовольствием и очень серьезно отнеслись к своим обязанностям. И особенно приятно, что подходили и зрители, и родители участников, что хотели бы такой конкурс среди школьников. Значит и такому конкурсу тоже быть!

Все участники были награждены дипломами, благодарственными письмами и подарками от организаторов: от РНКАТНО дети получили тюбетейки калфаки, сладкие подарки и главный редактор вручил «Туган як» игрушки.

Целью этого конкурса среди малышей-татар является повышение интереса подрастающего поколения к историко-культурному наследию предков, приобретение участницами конкурса новых знаний, навыков, формирование осознанного отношения к семье, семейным ценностям, традиционному семейному укладу, поощрение развития творческих возможностей детей, приобщение к народным традициям, раскрывающим многообразие национальной культуры.

P.S. 9 апреля состоится Областной Сход женщин и конкурс среди женщин «Нижгарбикә».

Региональная национально-культурная

автономия татар Нижегородской области