Скоро финал кругосветки – Казанские яхтсмены в Суэцком канале!

Экипаж яхты “Милонга”, отправившийся в прошлом году в кругосветное путешествие из Казани, в настоящее время плывет по Суэцкому каналу. Через 1-2 суток яхта окажется в Средиземном море, чтобы через несколько дней финишировать к турецкому порту Мармарис. Об этом по сети интернет сообщил капитан экипажа “Милонги” Алмаз Алиев.

На это путешествие Алмаз вместе Ильфатом Минибаевым и Вилем Сагитовым отправился 28 июля прошлого года. 15 сентября “Милонга” стартовала из Турции. За прошедшие месяцы яхта преодолела путь длиной в 45 тысяч килметров. Путешественники ловили попутный ветер и маневрировали по Атлантическому, Тихому океанам, морям и заливам, делали остановки для пополнения запасов воды и продукты на берегах десятков стран, большинство которых в условиях пандемии были закрыты для посещения. В частности, не было разрешения для выхода на австралийский берег. За эти месяцы небольшая яхта пережила суровые погодные условия, решала разные технические проблемы, но столь сложный маршрут по между странами и континентами оказался под силу казанским яхтсменам.

Для Алмаза Алиева, который справил свое 70 летие в прошлом году, это не первый сверхдлинный заплыв. В 1991 году Алмаз Алиев вместе ссо своими друзьями отправился на первое международное плавание через Черное море из Казани, Керчи до Стамбула на яхтах “Идель”, “Энже” и “Багира”. В августе году исполняется 30 летний юбилей этого международного заплыва, организованного под эгидой общества “Ватан” по связям с соотечественниками за рубежом. Тогда казанских яхстменов встречал вместе со своими друзьями представитель татарской эмиграции в Турции Фарид Бичури.

Пока трудно сказать, когда и как состоится нынешний финиш “Милонги”, все зависит как всегда ветра и погодных условий. Мармарис находится почти в 900 километрах от Стамбула. Яхтсмены (кстати, в экипаже вместо вернувшегося досрочно Виля Сагитова финиширует Иван Поликасов) собираются улететь в Казань на самолете, если после 21 июня откроются полеты между Турцией и Россией. Лодку, принадлежащую частной фирме “Зеленый город”, решили оставить в Турции для использования в качестве учебного пособия.

Кстати, плавание организовано без затрат из госбюджета. Но плавание вокруг Земли на маленьком суденышке под флагом Татарстана – серьезное событие для республики и татарского мира. Министерство спорта и туризма Татарстана, журналисты, полпредство РТ в Турции вправе устроить достойную встречу в Турции и особенно в Казани. Как прошел суперзаплыв и что запомнили яхтсмены? Об этом мы постараемся рассказать читателям и зрителям портала https://tatar-congress.org/.

Римзиль Валеев

Здесь можно посмотреть репортаж телеканала “Татарстан – Новый век”: