Равиль Ахметшин вручил памятный знак члену Союза художников России Даши Намдакову

Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин вручил памятный знак, изготовленный по заказу Полпредства к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, члену Союза художников России Даши Намдакову.

Работы скульптора имеют много преданных поклонников по всему миру.

Активно он сотрудничает и с Татарстаном. Даши Намдаков – автор скульптурной композиции «Он и Она», установленной вокруг Центра семьи «Казан».

Два крылатых барса – символы Татарстана, и два зиланта – символы Казани призваны демонстрировать непоколебимость основ брака и крепких семейных традиций.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ