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Равиль Ахметшин вручил памятный знак члену Союза художников России Даши Намдакову

Равиль Ахметшин вручил памятный знак члену Союза художников России Даши Намдакову

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.06.2021 0 2

Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин вручил памятный знак, изготовленный по заказу Полпредства к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, члену Союза художников России Даши Намдакову.

Работы скульптора имеют много преданных поклонников по всему миру.

Активно он сотрудничает и с Татарстаном.  Даши Намдаков – автор скульптурной композиции «Он и Она», установленной вокруг Центра семьи «Казан».

Два крылатых барса – символы Татарстана, и два зиланта – символы Казани призваны демонстрировать непоколебимость основ брака и крепких семейных традиций.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ 

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