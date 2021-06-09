Мечети “Анас” исполнилось 12 лет

Первый камень в основании мечети был заложен 2 мая 2008 года, а уже через год и 1 месяц состоялось её открытие. Мечеть построена по инициативе и на средства Талгата Анасовича Ахметзянова и названа в честь его отца Анаса Ахсановича Ахметзянова.

Мечеть спроектирована в традиционно татарском стиле. В цокольном этаже расположены молитвенный зал для женщин и столовая, на мансардном этаже разместились учебные помещения, библиотека, макет карты мира с отмеченными крупнейшими мечетями планеты и мини-картинная галерея.

В зале для намаза установлена система видеотрансляции – в разных залах установлены 4 экрана, чтобы верующие могли лучше видеть и слышать проповедь имама.

На территории мечети Талгат Ахметзянов построил детскую и спортивную площадки, где сегодня можно проводить соревнования европейского уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, большому теннису и другим видам спорта.

В самой мечети всегда масштабно и достойно проводятся религиозные праздники, молодые пары проводят никах, оказывается необходимая помощь инвалидам и малоимущим семьям, пожилым людям. Ежегодно летом на базе мечети организуются мусульманские детские лагеря, где отдыхает до ста человек. А в течение года дети обучаются основам ислама в воскресной школе.

Чистопольский мухтасибат выражает огромную благодарность Талгату Анасовичу Ахметзянову, который внёс огромный вклад в чистопольскую умму и желаем ему и его близким счастья и благополучия в обоих мирах.

dumrt.ru