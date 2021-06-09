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Бавлинский район принял гостей из Башкортостана

Бавлинский район принял гостей из Башкортостана

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 09.06.2021 0 3

Вчера в селе Исергапово Бавлинского района состоялась памятная встреча. В район приехали члены организации татарских женщин «Ак калфак» села Тюменяк Туймазинского района Башкортостана.

По пути в Исергапово гости посетили музей Фаниса Яруллина в селе Кзыл-Яр. Заведующая музеем Гузалия Газизуллина провела для них содержательную экскурсию.

В Исергапово гостей с национальными сладостями встретили представительницы местной организации «Ак калфак».

В ходе встречи гости ознакомились с историей сельской школы, музеем, экспозицией, посвященной Миргазияну и Вахиту Юнусовым, священным местом под названием «Эулия кабере», историческими улицами села, подворьем Ирек и Гульшат Тимаевых, посетили кафе «Бакыр тау», местную мечеть. У гостей была возможность ознакомиться с мастерством самодеятельных артистов, стихами местных поэтов.

В организации этой встречи немало усилий приложили руководитель Исергапнской организации «Ак калфак» Рузиля Абузарова, другие активные женщины. Большую помощь оказали работники местной школы, мечети, культуры.

Фарида Зиярова

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