Круглый стол «Региональное кино: проблемы и перспективы» прошел в кинотеатре «Мир» рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан, которые проходят в Казани с 7 по 13 июня и приурочены к 100-летию образования Якутской АССР.

В обсуждении проблем во вселенной регионального кинематографа приняли участие режиссеры Никита Аржаков, Эдуард Новиков и Дмитрий Кольцов, директор АУ РС(Я) ГНК «Сахафильм» Дмитрий Шадрин, председатель СК Республики Саха Алексей Романов и руководитель отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры РС (Я) Нюргуяна Илларионова.

Из Башкортостана приехали директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев и председатель СК Республики Башкортостан Зухра Буракаева.

Татарстанское кино представили председатель СК Республики Татарстан Ильдар Ягафаров, начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Татарстан Виктория Даутова, продюсер и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, режиссеры Алексей Барыкин, Ильшат Рахимбай и Наталья Топал.

Классический конфликт поколений не обошел стороной участников круглого стола. Молодые кинематографисты в лице режиссеров Ильшата Рахимбая и Дмитрия Кольцова активно отстаивали коммерческую сторону производства. «Без коммерческой составляющей не будет никакого развития», — говорит Дмитрий Кольцов. «Кино сегодня переходит в IT», — будущее кино – в цифровом пространстве, добавил режиссер фильма «Рядовой Чээрин».

Представители старшего поколения больше радели за духовность, сохранение языка и идентичности.

«Я думаю, мы собрались здесь для того, чтобы через кинематограф сохранить свою самобытность» – говорит Никита Аржаков, режиссер фильма «Тыгын Дархан». «Когда будет сохранен язык, мы будем дальше жить», — сказал он.

Некоторые темы, обозначенные в процессе общения, участники видят в возможности решать своими силами. Например, вопросы совместного проката национальных фильмов в регионах РФ. Кроме того, прозвучало единогласное мнение о необходимости внесения изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Результатом работы круглого стола стало решение сформировать трехстороннюю резолюцию о развитии и поддержке регионального кинематографа, и затем представить ее на региональных и федеральном уровнях.

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