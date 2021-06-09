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«Мечты и страхи Шурале» в Литературном музее Габдуллы Тукая

«Мечты и страхи Шурале» в Литературном музее Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 09.06.2021 0 3

В рамках 35-летия Литературного музея Габдуллы Тукая открывается выставка экспериментальных работ молодого художника Данила Ахметшина «Мечты и страхи Шурале».

Проект «Мечты и страхи Шурале» покажет зрителям работы из серии «Шуралестан», над которой Данил Ахметшин работает с 2015 года. Серия началась с одной открытки и разрослась до целой вселенной, где сосуществуют герои сказок Тукая, Человек-паук и самый разнообразный культурный контекст.

В иллюстрациях из «Шуралестана» проявляется интерес автора к проблеме разрыва между локальной татарской и современной мировой культурами. Автор пытается соединить свои увлечения разными культурными контекстами, работы сочетают в себе мотивы татарской эстрады, Шурале, Су-анасы, нефтекачек, грайндхауса, Хади Такташа, Гаяза Исхаки, АC/DC, античности, «Металлики», Челнов, Эйб Сапиена, Тукая, Супералисы и ретро-фантастики. Эти, на первый взгляд, несовместимые образы легко уживаются друг с другом в творчестве художника, как в голове любого современного татарского подростка.

Выставка продолжает серию выставочных проектов, посвящённых 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. До этого в музее прошла выставка «Подношение Тукаю» – работы именитых художников Виктора Аршинова, Озада Хабибуллина, Михаила Кузнецова и Асии Семеновой. Затем эстафету подхватили молодые мастера кисти, представив на выставке «Тукай – модно!» своё видение жизни и творчества великого татарского поэта.

Выставка «Мечты и страхи Шурале» доступна до 26 августа по билетам в Музей Тукая.

Литературный музей Габдуллы Тукая
+7 (843) 590-86-67

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