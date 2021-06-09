В Екатеринбурге вручили сертификаты КФУ об окончании курсов татарского языка

В декабре 2015 года в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы в Екатеринбурге открылся образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри».

Цель образовательного центра – обучение татарскому языку всех желающих за короткий срок. Среди слушателей курса есть люди русской, казахской, удмуртской национальности. Уроки ведутся по методике Л.Х.Шаяхметовой (доцента Института КФУ, Тукая) и усваиваются легко, так как на начальном этапе используются исключительно универсальные слова. Вводный курс содержит упражнения на закрепление основных необходимых аффиксов – уточнения, множественного числа имен существительных, падежных пространственных, категории принадлежности. Поэтому слушателям легко прейти на усвоение материала основного курса, где уделяется много времени на диалоги, упражнения на перевод, на развитие навыков устной речи. Слушатели после усвоения материала могут уже свободно рассказать о себе, о своих увлечениях, о семье, могут провести виртуальную экскурсию о своем городе, переводить информационные тексты периодических изданий с русского на татарский и с татарского на русский язык.

За эти годы больше 300 человек ознакомились с историей и культурой татарского народа и овладели речевыми нормами татарского языка. Были организованы встречи с известными татарскими писателями Л.Лерон, Р.Рахман, Э.Шарифуллина, Р.Салах ознакомили со своим творчеством, которые останутся в памяти на долгие годы. Ученики воскресной школы так же принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых КФУ, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Постоянным представительством Республики Татарстан Уральского региона.

В этом году Гилязева Елена (студентка СИНХ), Аптрахманова Алина (студентка Свердловского медицинского колледжа), Мингалиева Милявша принимали участие в VIII Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и науки Республики Татарстан, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», есть призеры Международного конкурса чтецов «Сей добро – вот жизни цель святая!», посвященного дню рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая, победители зонального этапа Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Слушатели курса принимают активное участие в областных конкурсах чтецов таких как «Живая классика», «Жаворонок», «Туган тел», Всероссийском конкурсе исполнителей татарской песни «Урал сандугачы» и в общественной жизни татар, являются членами Региональнойобщественной организации “Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области”.

Обучение проводит Алетдинова Динария Идрисовна – учитель татарского языка и литературы высшей квалификации, выпускница филологического факультета БГУ, по специальности «Татарский язык и литература». Бесплатные курсы каждый год начинает свою работу с 15 января. В этом году слушателям, успешно прошедшим курсы, были вручены сертификаты КФУ «Татарский язык продолжающий уровень». Постоянный представитель Республики Татарстан в Уральском регионе Х.М.Гильфанов вручил сертификаты. Ученики поблагодарили Постоянное представительство Республики Татарстан за помощь в организации курсов. Среди них студенты, руководители местного самоуправления, руководители клубных объединений, представители татарской общественности. Одна из слушателей после окончания вуза в г.Екатеринбурге планирует поступить в магистратуру КФУ.

Слушатели курса с нетерпением ждут начало осенних курсов, чтоб продолжить обучение и улучшить навыки разговорной речи.

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