Во Всемирном конгрессе татар состоялась встреча с делегацией из Республики Саха (Якутия)

Сегодня, в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялась встреча с делегацией из Республики Саха (Якутия). Гостей, от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева поприветствовал Руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров.

На встрече присутствовали заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Владимир Спиридонов, представитель Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан на общественных началах Рамиль Закиров, председатель общественной организации Татарский культурный центр “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов и члены данной организации.

Данис Шакиров рассказал гостям о деятельности Всемирного конгресса татар. Он отметил, что Международный союз ВКТ объединяет 510 организаций из 76 регионов Российской Федерации и 42 стран зарубежья.

-В год мы проводим около 10 крупных форумов. Среди них “Всероссийский форум татарских религиозных деятелей”, “Всемирный форум татарских женщин”, “Всемирный форум татарской молодежи” и другие. Эти форумы направлены на сохранение национальной идентичности татарского народа, – отметил Руководитель Исполнительного комитета.

Также Данис Шакиров рассказал гостям о документе “Татары: стратегия действия”, где определены векторы развития татарского народа, и о путях реализации данной стратегии.

Заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Владимир Спиридонов поприветствовал гостей и выразил благодарность от имени Правительства Республики Саха (Якутия) и от имени делегации, прибывшей Татарстан.

Владимир Спиридонов рассказал участникам встречи об экономике, обществе, культуре Республики Саха (Якутия) и города Якутска. Он отметил, что татары занимают место во всех сферах жизни Республики.

“У нас очень глубокая история взаимодействия с татарами, начиная с 17 века. По итогам переписи 2010 года, численность татар в Республике Саха (Якутия) около 8 тысяч человек, – подчеркнул Владимир Спиридонов. Он также выразил свои пожелания о дальнейшем сотрудничестве и приумножении дружеских отношений, пронесенных сквозь годы. Также было отмечено, что в следующем году планируется проведение Дней Республики Татарстан в Якутии.

Заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) отметил, что деятельность Всемирного конгресса татар, поддерживающей связь со всеми татарами в мире, вызывает восхищение.

-Нам хотелось бы перенять ваш опыт по работе с соотечественниками, проживающими в регионах России и за рубежом, изучить механизмы налаживания связи и подходы к работе, – сказал Владимир Спиридонов.

Председатель общественной организации Татарский культурный центр “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов рассказал о деятельности татарской общины. Он отметил, что в организации ведется активная подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения. “Мы хотим, чтобы “татарин” – это звучало гордо,” – отметил он.

Представитель Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан на общественных началах Рамиль Закиров, назначенный на данную должность в мае 2021 года, отметил, что деятельность в сфере сотрудничества двух республик – это большая ответственность. Он подчеркнул, что был поднят вопрос о проведении Федерального Сабантуя в Якутии. “Это стало бы знаковым событием для наших соотечественников, проживающих в Республике Саха (Якутия)”, – сказал он.

Также сегодня Рамилю Закирову была вручена медаль Всемирного конгресса татар “За большие заслуги перед татарским народом”.

Напомним, с 7 по 11 июня в Казани проходят Дни Якутии в Татарстане. В Казани сейчас с делегацией находится глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. 8 июня состоялась встреча Айсена Николаева с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в рамках встречи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в экономической, социальной и иных сферах между Республикой Татарстан и Республикой Саха (Якутия). Также в рамках Дней Якутии в РТ организованы выставки изделий мастеров Якутии и Дни якутского кино.

Лейсан Хаерова