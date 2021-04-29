Сохраняя народные танцевальные традиции

Вопросы сохранения, развития, особенности преподавания и популяризации татарского народного танца в Астраханской области обсуждали на заседании круглого стола хореографы и балетмейстеры в преддверии международного дня танца на площадке Астраханской автономии татар.

Спикером и модератором встречи выступил Давлят Умеров, хореограф, кандидат культурологии, заслуженный работник культуры РТ, основатель школы танцев «Мирас» в Астраханской области и в г.Казань, научный сотрудник Института истории, языка и литературы Академии наук РТ, автор книги «Этнические танцы татар». В состав сборника входят материалы, собранные Давлятом Умеровым в ходе фольклорно-этнографических экспедиций, проведен сравнительный анализ и описание особенностей хореографического фольклора татар Среднего и Нижнего Поволжья, а именно астраханских татар, проживающих в Астраханской области, и татар-мирашей, проживающих на территории Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. Книга «Этнические танцы татар» является важным пособием для изучения истории культуры татар, а также имеет огромное значение для развития профессионального и самодеятельного хореографического искусства.

Участниками мероприятия стали Раиль Измайлов – артист балета Губернаторского ансамбля песни и танца Астраханской области, руководитель ансамбля «Мирас», Мавлия Бакаева – руководитель школы восточного танца «Камелия», Румия Идиятуллина – заслуженный работник культуры Республики Татарстан, директор Дома культуры с. Три Протока, Зайтуна Рамазанова – руководитель ансамбля танца «Тантана», Мавлют Дасаев – руководитель ансамбля танца «Заман», Рубин Яваев – артист балета Губернаторского ансамбля песни и танца Астраханской области, руководитель ансамбля «Нур», члены Совета региональной автономии татар АО.

Тематики возникновения татарского народного танца как искусства профессионального и самодеятельного, актуальность сохранения и сбора элементов татарского фольклорного танца и особенности преподавания в хореографических учебных заведениях Астраханской области, по мнению участников встречи является одной из важнейших задач культурного танцевального наследия татарского народа.

Современная интерпретация татарского народного танца на самодеятельной и профессиональной сцене, популяризация татарского народного танца среди детей и молодежи, воспитание нового поколения хореографов татарского танца – задачи, которые необходимо реализовывать с непосредственным участием общественного актива астраханской татарской национально-культурной автономии.

По итогам встречи разработан план публичных мероприятий РНКАТ Астраханской области – организация мастер-классов, открытия проекта «Школа татарского народного танца» и проведение межрегионального фестиваля татарского танца.

«Нам необходимо использовать все возможности для сохранения самобытности и красоты татарского танца, создания проектов, повышающих внимание молодежи к ценностям народной культуры», – подчеркнула во время встречи председатель региональной национально-культурной автономии татар Астраханской области Динара Межитова.