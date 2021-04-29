В Казани прошел семинар-практикум для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй

С 26 по 29 апреля с. г. в Татарстане прошел семинар-практикум для режиссеров и организаторов праздника Сабантуй, проживающих в регионах Российской Федерации и за рубежом на тему “Методика и технология организации и проведения народного праздника “Сабантуй”. Организаторами мероприятия выступили Всемирный конгресс татар, Министерство культуры Республики Татарстан, а также Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.

3-дневный интенсив включил в себя лекции и мастер-классы, знакомящие с особенностями и методами организации праздника.

Всего в семинаре приняли участие 50 соотечественников-татар из 27 субъектов Российской Федерации, в том числе один человек из государства Бельгия.

26 апреля делегаты посетили Арский район РТ. В Новокырлайском сельском Доме культуры им был показан мастер-класс “Сабантуй – праздник труда”.

28 апреля участники семинара изучили опыт апастовцев по проведению Сабантуя.

Сегодня в стенах Национальной библиотеки РТ состоялось официальное закрытие семинара-практикума. Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков поблагодарил участников и вручил им сертификаты. Каждому участнику было дано методическое пособие.

Илюзя Абульханова