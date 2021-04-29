В Тетюшском районе провели Фестиваль Дружбы

Целая неделя для учащихся Большетарханской средней школы Тетюшского района прошла как один большой праздник. Дети татарской, русской, чувашской и мордовской национальности провели Фестиваль Дружбы, который открылся общим флешмобом «Этно – это модно».

Хуплу, тухья и национальные песни

Роль открывателей череды ярких праздников выпала чувашам, поэтому целый день в школе в каждую перемену звучали чувашские песни. Большой интерес не только у девочек, но и у мальчиков вызвал мастер-класс по изготовлению национальных головных уборов. К концу учебного дня все дружно собрались на торжество, где зрители познакомились с народным творчеством чуваш и их национальными блюдами. На праздник пришли выпускники школы, здесь же состоялось дебютное выступление ансамбля «Хельхем», который подарил школьникам задорные песни.

Блины, кокошник и частушки

На другой день «балом правили» ученики русской национальности. Русские народные мелодии, мастер-класс по завязыванию платков и изготовлению кокошников, блюда, искусно приготовленные для угощения, просмотр изделий мастеров – все это позволило ученикам еще больше прикоснуться к традициям русского народа.

Красочная и содержательная программа завершающего торжества, состоящая из народных танцев и песен, частушек, прочтения стихов детей собственного сочинения, сдружил детей. Директор школы поблагодарил всех артистов и отметил взаимовыручку в ходе подготовки и проведения праздника. Ведь в виду того, что русских детей в школе не так много, им на помощь пришли друзья других национальностей.

Чак-чак, калфак и изготовление пряжи

«Хәерле иртә! Бәйрәм белән!» – встречали всех в этот день с утра красиво одетые татарочки. На каждой перемене дети проводили время очень весело: танцевали, участвовали в народных играх. Мастер-классы особенно понравились детям: они узнали о тонкостях обработки овечьей шерсти и изготовления пряжи, научились вязать тёплые носочки, а также вышивать цветными нитями.

Концертная программа была основана на смене времен года и традициях таких праздников, как «Науруз», «Сюмбеля», «Сабантуй», «Нардуган». Дети и самодеятельные артисты пели и танцевали, а выпускница школы 1977 года Назира Куйрукова исполнила мунажат.

Пачат, панга и национальные танцы

Добро и щедро, с хлебом и солью встречали на четвертый день учеников школы представители мордовского народа. В течение дня по школе ходили девочки в мордовских украшениях, сделанных своими руками на мастер-классе.

Концертную часть дети начали со сценки вечерних посиделок. Далее звучали на мордовском языке поговорки, загадки, скороговорки и песни. Бозины Елена и Валентина, сестры, более 40 лет назад окончившие школу, также с удовольствием выступили на мероприятии. А в завершении торжества, дети полакомились мордовскими угощениями и повеселились на этнодискотеке.

Праздничная неделя открыла много талантов, дала много интересного и познавательного. «Значимость нашего форума будет пониматься постепенно, через годы. Я уверен, обучающимся в школе сегодня будет что вспомнить в будущем», – уверенно поставил точку главный режиссер праздника Дружбы, директор школы Расых Шагаев.

Минзифа Сагитова

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