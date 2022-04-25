Соотечественники с Санкт-Петербурга – лучшие шахматисты турнира «Кубок Спасского»

16 апреля в галерее здания Двенадцати коллегий г.Санкт-Петербург прошел традиционный турнир по шахматам «Кубок Спасского», который проводится ежегодно с 2012 года.

Турнир прошел в 7 туров по швейцарской системе. Для студентов соревнования шли в зачет чемпионата СПбГУ по шахматам – победитель будет награжден 9 июня на закрытии студенческого спортивного сезона 2021-2022 учебного года.

Габдрахманов Азат — обладатель кубка Спасского — 2022

В этом году в университет поступило много новых талантливых шахматистов, двое из которых вместе с обладателем прошлогоднего Кубка И. Насибуллиным в результате и первенствовали в основном зачете.

Насибуллин Искандер — победитель турнира Спасского в 2021 году

Победителями и призерами «Кубка Спасского» стали: 1 место – Габдрахманов Азат, 2 место – Насибуллин Искандер.

На турнире также были установлены несколько дополнительных призов в разных номинациях, среде них:

Лучшая среди женщин – Зарипова Наиля.

Наиля Зарипова — лучшая в женском зачете

Наиле Зариповой — 11 лет, занимается шахматами с пятилетнего возраста в городском Дворце творчества юных с тренером, международным мастером, чемпионкой страны среди ветеранов, чемпионкой мира и Европы в составе сборной России среди сеньоров.

Совсем недавно, Наиля Зарипова также заняла первое место в детском шахматном турнире «Кубок дома национальностей», который прошел 10 апреля в Санкт-Петербургском Доме национальностей.

В напряжённой борьбе дети разных возрастов демонстрировали свою смекалку и ум. По итогу шести розыгрышей первое место заняла Наиля Зарипова.

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