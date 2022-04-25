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Автономия татар Нижегородской области провела ифтар

Автономия татар Нижегородской области провела ифтар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, Соотечественники, 25.04.2022 0 3

20 апреля состоялся праздничный ифтар от имени РНКАТНО в Нижегородском исламском институте им. Хусаина Фаизханова.

В ифтаре приняли участие активисты татарского движения в Нижегородской области, руководители татарских общественных организаций, представители власти и меценаты.

Встреча началась чтением Корана и приветственных слов Гаяза хазрата и  зампредседателя РНКАТНО.

Председатель Мирзахлям Гаярович и исполнительный директор Тимур Наилевич познакомили гостей с деятельностью РНКАТНО, о проделанной работе и планах, поделились идеями и мнениями о дальнейшем развитии автономии, представители власти и меценаты произнесли свои приветственные слова.

Автономия татар Нижегородской области

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