Автономия татар Нижегородской области провела ифтар

20 апреля состоялся праздничный ифтар от имени РНКАТНО в Нижегородском исламском институте им. Хусаина Фаизханова.

В ифтаре приняли участие активисты татарского движения в Нижегородской области, руководители татарских общественных организаций, представители власти и меценаты.

Встреча началась чтением Корана и приветственных слов Гаяза хазрата и зампредседателя РНКАТНО.

Председатель Мирзахлям Гаярович и исполнительный директор Тимур Наилевич познакомили гостей с деятельностью РНКАТНО, о проделанной работе и планах, поделились идеями и мнениями о дальнейшем развитии автономии, представители власти и меценаты произнесли свои приветственные слова.

Автономия татар Нижегородской области