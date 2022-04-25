В Пензе открыли мемориальную доску в честь Эдхяма Тенишева

Сегодня, 25 апреля, состоялась церемония открытия мемориальной доски советскому и российскому лингвисту-тюркологу, монголоведу и учёному с мировым именем Тенишеву Эдхяму Рахимовичу. Мероприятие прошло в день 101-летия нашего земляка.

На торжественном мероприятии присутствовали председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, также глава администрации Пензы, первый заместитель председателя правительства Пензенской области, члены автономии РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», Председатели районных обществ татарской культуры, Представители научного сообщества Пензы и регионов и религиозные деятели.

Идейный вдохновитель и организатор мероприятия, председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» РОО Туктаров Жиганша Зейнятуллович обратился с благодарностью к Губернатору Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко и добавил, что это первая мемориальная доска посвящённая уроженцу города.

Мемориальная доска в честь Тенишева Эдхяма Рахимовича установлена при грантовой поддержке Правительства Пензенской области.

Также в ходе запланированных мероприятий гости города посетили культурно-просветительский центр имени Хабиб Джамал Тенишевой, бабушки Тенишева Эдхяма Рахимовича.

Татарская автономия Пензенской области