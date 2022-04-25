Вечер Тукая в театре им. Тинчурина

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина 26 апреля перед спектаклем пройдет вечер поэзии, приуроченный к 136-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

В фойе театра в исполнении актеров театра Карима Тинчурина Зуфара Харисова, Гульчачак Хафизовой, Гузель Гайнуллиной, Резеды Тухватуллиной, Рамиля Минханова и Сакины Минхановой прозвучат стихи и песни Габдуллы Тукая. Также выступит камерный оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина под управлением дирижера Ильяса Камала.

В рамках Дня поэзии в Тинчурина музее театра состоится викторина «О язык родной, певучий, о родная речь!». Во время мероприятия зрители расскажут стихотворения Габдуллы Тукая, ответят на вопросы, посвященные жизни и творчеству поэта. Также отличившимся зрителям будут вручены призы и подарки.

Начало вечера в 17.30 часов.

Пресс-служба театра К.Тинчурина