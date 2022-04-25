В Татарском культурном центре Москвы прошли игра «Чикләвек» и молодежный ифтар

Интеллектуальная игра «Чикләвек» и 4-ый завершающий молодежный ифтар прошли в Татарском культурном центре (г. Москва).

В этот раз игра была посвящена жизненному пути и духовному наследию известного татарского религиозного деятеля 20-30-х годов прошлого века Ризаэтдина Фахретдина.

Участников поприветствовали заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

Игра состояла из 3-х туров, в перерывах между турами перед участниками выступили ансамбль духовной музыки «Медина», руководителем которой является заслуженная артистка РФ и РТ Наиля Фатехова, молодая певица Лилия Зиннурова, Гельяз Мавлютова со стихотворением Ангама Атнабаева.

В игре приняли участие 16 команд. Всего на мероприятии было более 150 человек.

Команда одержавшая победу была награждена специальными призами Всемирного конгресса татар.

Мероприятие было организовано Советом молодежи при Полпредстве РТ в РФ при поддержке Полпредства РТ в РФ, Автономии татар Москвы, Всемирного Конгресса Татар, СМР, ДУМ РФ, ДК “Ак Барс” и ответственных представителей нашего народа.

В течение священного месяца Рамадан Советом молодежи было организовано 4 молодежных ифтара, которые посетили больше 350 человек.