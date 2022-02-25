28 февраля 2022 года в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по теме старта Республиканского конкурса на соискание Премии Министерства культуры РТ имени Б.Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения в 2022 году.

Ньюсмейкеры:

Юлия Ильдаровна Адгамова – первый заместитель министра культуры РТ

Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова – главный научный сотрудник государственного бюджетного учреждения «Институт истории имени Шигабутдина Марджани. Академия наук РТ»

Розалия Миргалимовна Нургалеева – директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана

Контактное лицо: Даниил Плаксин, +7(927)031-04-42.

В день 125-летия великого художника-основоположника татарского профессионального изобразительного искусства, народного художника России и Татарстана Баки Урманче, Министерство культуры Республики Татарстан объявило о старте приема заявок с 1 марта 2022 года на Республиканский конкурс на соискание Премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения.

Участниками конкурса могут являться профессиональные художники, скульпторы, искусствоведы, авторы исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Данная премия является одной из самых авторитетных премий в области изобразительного искусства и искусствознания и вручается с 2003 года. В разные годы ее получателями стали ведущие искусствоведы республики: Нияз Халитов, Рауза Султанова, Ольга Улемнова, Розалина Шагиева; художники: Зуфар Гимаев, Надир Альмеев, Абрек Абзгильдин, Булат Гильванов, Анатолий Егоров, Вера Карасева, Асия Миннуллина, Виктор Аршинов, Александр Петров, Рустем Шамсутов, Рустем Габбасов и др.

Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание «Лауреат Премии Министерства культуры Республики Татарстан имени Баки Урманче» и предоставляется денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей по каждой номинации.

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