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В Азнакаево прошел межрайонный форум “Ак калфак”

В Азнакаево прошел межрайонный форум “Ак калфак”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.02.2022 0 6

На встрече, организованной совместно с председателем республиканской общественной организации “Ак калфак” Кадрией Идрисовой речь шла о сохранении и развитии семейно-бытовых традиций татарского народа и фольклора. В работе форума приняли участие глава района Марсель Шайдуллин и депутат Государственной Думы РФ Азат Ягафаров, который прибыл в Азнакаево с очередным рабочим визитом.

aznakaevo-rt.ru

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