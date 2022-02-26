В Азнакаево прошел межрайонный форум “Ак калфак”

На встрече, организованной совместно с председателем республиканской общественной организации “Ак калфак” Кадрией Идрисовой речь шла о сохранении и развитии семейно-бытовых традиций татарского народа и фольклора. В работе форума приняли участие глава района Марсель Шайдуллин и депутат Государственной Думы РФ Азат Ягафаров, который прибыл в Азнакаево с очередным рабочим визитом.
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