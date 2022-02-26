В Москве с большим успехом прошел гала-концерт «Поэт и музыка»

В малом зале концертного зала «Зарядье» состоялся гала-концерт Первого международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка».

Он посвящен поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю (1906-1944). В 2022 году исполнилось 116 лет со дня его рождения.

Концерт в Москве стал восьмым в рамках фестиваля. Семь мероприятий с таким же успехом прошли в различных городах Республики Татарстан – Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Джалиле.

Организаторами фестиваля выступили Правительство Республики Татарстан и Фонд поддержки искусств «Арт-Линия». Автор проекта и режиссер концертных программ – внучка Мусы Джалиля Татьяна Малышева. “Особые слова благодарности хочу сказать банку “Зенит”, поддержавшему наш проект. Надеюсь, что фестиваль станет ежегодным, и пятый фестиваль пройдет в 2026 году – в год 120-летия моего деда”, – сказала Татьяна Михайловна.

На гала-концерте присутствовала и дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова.

С приветственным словом к организаторам, участникам и зрителям в начале вечера обратились президент Фонда поддержки искусств «Арт-Линия» Мария Копьёва и заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Мария Михайловна вручила лауреатам фестиваля дипломы и памятные подарки. Эмиль Венерович поздравил присутствующих с праздником – Днем защитника Отечества, поблагодарил организаторов за успешную реализацию проекта, направленного на сохранение памяти великого татарского поэта, и за поддержку талантливых детей.

Фестиваль «Поэт и музыка» дал возможность одаренным детям, обучающимся игре на различных музыкальных инструментах и занимающимся декламацией, выступить на лучших концертных площадках Татарстана и Москвы. В концертах приняли участие и лауреаты Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения».

В концертном зале «Зарядье» выступили юные таланты из Москвы: Елизавета Малышева-Джалиль (скрипка), Захар Внутских (фортепиано), Владимир Круглов (гобой), Ильяс Невретдинов (труба); из Татарстана приехали Яна Булатова (фортепиано), Григорий Грицков (кларнет) и Григорий Тюлеманов (аккордеон).

На одной сцене с молодыми артистами выступили и состоявшиеся деятели культуры. Это солист Большого театра России, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Гали, исполнивший арию Джалиля из оперы «Джалиль»; заслуженный артист России Борис Львович прочел пронзительные стихи поэта-героя.

Стихи Мусы Джалиля на вечере звучали на татарском, русском и испанском языках.

Заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина исполнила две песни, музыку к которым написала композитор Миляуша Хайруллина. Это уже известная «Бишек җыры» («Колыбельная») на стихи матери М.Джалиля – Рахимы Залиловой. Вторая песня – «Батырлык», написанная на стихотворение самого поэта-героя из «Моабитских тетрадей». За роялем была сама Миляуша Хайруллина, а партию скрипки исполнила правнучка поэта, участница множества международных и российских фестивалей Елизавета Малышева-Джалиль.

Дата концерта в Москве выбрана не случайно – День защитника Отечества. Жизнь Мусы Джалиля тесно связана с Москвой. Поэт учился и работал в столице, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. И именно из Москвы ушел на фронт, погиб в фашистских застенках. Подвиг поэта и его соратников – пример верности воинской присяге и гражданскому долгу.

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