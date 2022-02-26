В Казани почтили память основателя медресе им.1000-летия принятия ислама Исхака хазрата Лутфуллина

Сегодня, в 24-й день месяца Раджаб (25 февраля), в казанском медресе имени 1000-летия принятия ислама состоялся конкурс научно-практических выступлений «Татарны олы милләт иткән зыялылар – безнең хәтеребездә!». Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня рождения выдающегося татарского общественного деятеля, имам-хатыба Закабанной мечети Казани, основателя и бывшего руководителя медресе имени 1000-летия принятия ислама Исхака хазрата Лутфуллина, и прошло в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

На мероприятии, посвященном памяти Исхака хазрата Лутфуллина, который в 90-е годы прошлого века стоял у истоков религиозного подъема, участвовал в восстановлении многочисленных культовых зданий и воспитании шакирдов, собрались его ученики и члены семьи. Среди почетных гостей были также муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Модератором мероприятия стал директор медресе Ильяс хазрат Зиганшин.

В своем выступлении муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин дал наставления о благодарности из книги “Рухул-Баян”. Своими воспоминаниями об Исхаке хазрате Лутфуллине поделились Джалиль хазрат, имам-хатыб Соборной мечети г.Тольятти Ислам хазрат Гумеров, казый Юго-Западного региона Татарстана, имам-мухтасиб Тетюшского района Инсаф хазрат Залялетдинов, имам-мухтасиб Сабинского района Айнур хазрат Ахметов, супруга Исхака хазрата Галия абыстай Лутфуллина.

Затем начался конкурс памяти выдающихся татарских деятелей. В нем приняли участие учащиеся дневного отделения медресе. Авторитетное жюри во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным заслушало выступления 10 шакирдов, прошедших в последний тур. В составе жюри также был главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон.

Учащиеся должны были коротко и доступно рассказать о жизненном пути, трудах, деятельности одного татарских мусульманских ученых. Члены жюри заслушали выступления о Габдулхаке Саматове, Закарии хазрате Минвалееве, Ахметхади Максуди, Исмаиле Гаспралы, Ризаэддине Фахреддине, Каюме Насыри, Шигабутдине Марджани, Галимджане Баруди, Мусе Бигиеве и других.

По результатам конкурса третье место занял шакирд I курса Айнур Шаехов, выступивший с докладом об Исхаке хазрате, второе место – шакирд III курса Абдулла Гиззатуллин, выступивший с докладом о Галимзяне Баруди, первое место – шакирд II курса Мухаммат Бикбаев, выступивший с научным докладом о Шигабутдине Марджани. Победителям были вручены книги о духовном наследии татарских ученых.

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